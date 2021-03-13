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 Суббота, 13 Марта 2021 18:01
Марианна Мкртчян

Президент и премьер обсудили внутриполитическую ситуацию в Армении

Президент и премьер обсудили внутриполитическую ситуацию в Армении

АрмИнфо Ситуацию, сложившуюся в стране обсудили на встрече 13 марта президент Армении Армен Саркисян и премьер-министр Никол Пашинян.

Как сообщает пресс-служба правительства РА, собеседники рассмотрели пути выходу из сложившегося кризиса. В этом ключе, в качестве решения, рассматривался также вопрос проведения внеочередных парламентских выборов.


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