Суббота, 13 Марта 2021 15:08

АрмИнфо.Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) направил уведомление в Комитет министров СЕ по вопросу армянских военнопленных, удерживаемых Азербайджаном. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс- службе постпредства РА в ЕСПЧ.

В сообщении, в частности говорится: " ЕСПЧ, 9 марта, на основании многочисленных обращений представителя Армении в Суде, а также принимая во внимание тот факт, что правительство Азербайджана неоднократно нарушало сроки, установленные Европейским судом и не предоставило полную информацию, принял решение уведомить Комитет министров Совета Европы о нарушениях прав армянских военнопленных и удерживаемых гражданских лиц со стороны Баку.

Следует отметить, что решения Европейского суда по правам человека о применении в отношении Азербайджана обеспечительной меры по части военнопленных и удерживаемых гражданских лиц остаются в силе. Посредством промежуточных мер Европейский суд обязал Азербайджан предоставить информацию об условиях содержания задержанных, состоянии их здоровья, а также о мерах, принятых для их возвращения".

В тоже время по части промежуточных мер, представленных против РА, в ЕСПЧ сообщили, что принимая во внимание характер информации, предоставленной правительством Республики Армения, Суд решил не применять обеспечительные меры, поэтому он не счел необходимым уведомить Комитет министров