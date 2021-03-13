Суббота, 13 Марта 2021 15:08

АрмИнфо.Омбудсмен Армении Арман Татоян считает неконституционным законопроект о сокращении финансирования Защитника прав человека и его аппарата.

Так, 13 марта на пресс-конференции коснувшись инициированного властями законопроекта о лишении финансовой независимости Омбудсмена и его офиса, который уже направлен в парламент Татоян подчеркнул, что в случае принятия данного законопроекта он обратится в Конституционный суд, чтобы обжаловать его конституционность.

"Более того, подам ходатайство, чтобы приостановить действие этого положения, поскольку оно вызовет проблемы с точки зрения демократии и правовой безопасности",- добавил защитник прав человека.

Вместе с тем Татоян заявил, что подобный подход властей Армении является дискриминационным, и направлен на ограничение деятельности Защитника прав человека.

"В качестве контраргумента исполнительная власть, говорит, что все равно бюджет Офиса принимает парламент, и он может принять не бюджет Правительства, а бюджет, который представит Защитник прав человека", - сказал он, добавив, что этот фактор, еще больше усугубит ситуацию, так как ввиду того, что у оппозиции нет рычагов в виде достаточного количества голосов, институт окажется под влиянием правящей силы.

Татоян добавил, что вышеуказанный проект был предложен еще в сентябре 2020 года, за несколько дней до войны. "Когда я представил свои возражения, меня заверяли, что это мешает международным инвестициям. Кроме того, этот закон якобы лишает гибкости бюджет с точки зрения возможности перенаправить средства из одной сферы в другую. Видя объем нашей работы во время войны, мы думали, что Правительство передумает. Однако в январе 2021 года власти снова поставили проект на обсуждение, обосновав свой подход тем, что деньги, выделенные на ремонт, в следующий год уже нельзя будет вернуть в госбюджет.

Если бы сокращали финансирование всех сфер, то мы по объективным причинам могли бы пойти на уступки. Нам в прошлом году предложили сократить бюджет на 24 млн. драмов, и мы пошли на это. Однако, если изучить финансирование других органов, то мы увидим, что некоторые Министерства финансируются в размере 9 млрд. драмов, 32 млрд. драмов, 11 млрд. драмов или даже в размере 200 млрд. драмов. Некоторые органы, независимые от Правительства, получают более 1 млрд. драмов. Годовой бюджет же офиса Защитника прав человек составляет чуть более 532 млн. драмов. Если не считать зарплат, то это показатель составит чуть более 2,3 млн. драмов",- отметил Татоян, добавив, что его Офис работает в перегруженном режиме, особенно после войны.

Для сравнения он сообщил, что если в 2015 году было получено 5214 жалобы, то в 2020 - почти 15 тыс. жалоб, а за первые два месяца этого года уже 3000 жалоб. Он также констатировал, что в 2020 году на телефон горячей линии Омбудсмена поступило 12 тыс. звонков.

"С нашего баланса взяли три автомобиля, и то после наших возражений, поскольку речь до этого шла о 7-8 автомобилях, причем часть из них были приобретены при финансировании ЕС. В целом же в период с 2016 по 2018 годы не было случая, чтобы из- за критики властей поднимался вопрос об утверждении Защитника прав человека",- заключил Татоян.

Ранее стало известно, что 11 марта на заседании правительства был утвержден законопроект, которым власти Армении намереваются лишить Защитника прав человека конституционной гарантии финансовой самостоятельности. Такая самостоятельность предусмотрена конституционным законом <Об омбудсмене>, по которому ежегодный размер ассигнований, предусмотренных государственным бюджетом на финансирование омбудсмена и его аппарата, не может быть меньше ассигнований, предусмотренных государственным бюджетом предыдущего года.