Суббота, 13 Марта 2021 15:06

АрмИнфо. В Армении за сутки зарегистрировано 795 новых случаев заражения коронавирусом, таким образом, в общей сложности на утро 13 марта в стране зарегистрировано 177899 инфицированных коронавирусом.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА, фактическое лечение получают 7835 лиц. Выздоровели 165975 человека (257 за последние сутки), скончались 3253 пациента (10 за последние сутки). Еще 1 гражданин с коронавирусом скончался, по формулировке властей, <из-за иных болезней>. Общее число таких случаев 836. Таким образом, общее число смертей достигло 4089.

За прошедшие сутки было проведено 4464 тестирования на коронавирус. В целом в Армении было осуществлено 770343 тестирования.