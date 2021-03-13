Суббота, 13 Марта 2021 15:05

АрмИнфо. Пусть ни у кого и в мыслях не будет, что у Арцаха не будет Вооруженных сил. Об этом в интервью Общественному телевидению Арцаха заявил секретарь Совета безопасности Нагорного Карабаха Виталий Баласанян, напомнив, что именно Армия обороны является гарантом обеспечения безопасности НКР.

Баласанян подчеркнул, что охрана границ Арцаха осуществляется Армией обороны, а также полицией и СНБ Арцаха, которые составляют единое целое.

При этом он подчеркнул, что у Арцаха были, есть и будут Вооруженные силы, более мобильные и более боеспособные.

"Когда мы говорим о структурных изменениях Армии обороны, мы имеем в виду более мобильную, более боеспособную армию, каждый военнослужащий должен быть бойцом. Мы уже начали пополнение наших воинских частей, в том числе и на контрактной основе, темп нормальный, лучше запланированного, решаются социальные вопросы, и я бы призвал арцахцев активнее участвовать в этом процессе",- сказал он добавив, что если у армянской стороны тяжелые времена, то для Азербайджана они вдвойне, а то и втройне тяжелее, поскольку и Баку и Анкара понесли большие потери, в том числе в живой силе и с финансовой точки зрения.

Прим этом Баласанян сообщил, что осуществляются изменения в законе, будет повышен возрастной ценз: медицинский осмотр, затем обучение, владение оружием и т. д. "Мы сотрудничаем с Вооруженными Силами РА, сотрудничество всегда будет, а тем, кто трясет пальцам в нашу сторону, советую и призываю вспомнить прошлые войны и знать, что это не победа Азербайджанской Республики. Пусть покажут победу, о которой сегодня говорят Турция и Азербайджан ", - сказал секретарь Совбеза Арцаха, добавив, что когда сегодня президент Азербайджана заявляет, что карабахский вопрос решен, его больше нет на повестке, и замахивается на территории Республики Армения в Сюнике и Тавуше, пусть знает, что карабахский вопрос никогда не решался военным путем, и Степанакерт не позволит его решить силовым путем.

"Мы сохраним статус-кво. Наша борьба будет продолжена. Я уверен, что народ Арцаха не на 90%, а на 100% готов продолжить свою борьбу. Арцах будет иметь свой статус, попомните мои слова, мы будем участвовать в переговорах, и Арцах будет субъектом и никогда не будет частью Азербайджана",- сказал он.

При этом, давая в целом оценку сложившейся в Карабахе ситуации, Баласанян сделал исторический экскурс и напомнил, что в 1920-21 годах было более тяжелое положении. "И мы должны восславлять наш народ, с честью вышедший из всех испытаний? Я говорил и настаиваю на том, что вопрос Арцаха никогда не решался и не может быть решен военным путем", - сказал он, при этом задавшись вопросом, почему же произошло 27 сентября.

Баласанян полагает, что "спускным крючком" для этих действий стала позиция нынешних властей Армении по урегулированию конфликта о необходимости начать все с нуля.

Он напомнил, что после апрельских боевых действий 2016 года, в результате переговоров в Санкт-Петербурге, Женеве и в Вене удалось достичь договоренностей о внедрении механизмов расследования вдоль линии соприкосновения, де-факто государственной границы Арцаха, которая позволяла в случае нарушения режима прекращения огня привлечь к ответственности сторону, нарушившую режим, который действовал с 1994 по 2016 гг, поскольку постольку, но в новой ситуации этот режим был бы зафиксирован. Он напомнил, что эти договоренности также предполагали расширение офиса Личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика.

"Что мы видим после 2018 года. Заявление "Арцах - Армения и точка". Нельзя было делать такое заявление. Напротив, Арменией должно было быть сделано все для повышения субъективизма Арцаха как с политической, так и военной и экономической точки зрения. Мы сейчас не в худшем положении, чем в июне 1993 года. Объединив сегодня наши ресурсы, в том числе нашу диаспору, мы можем выйти из этой сложной ситуации. Я уверен, что мы выйдем, и сейчас мы разрабатываем соответствующую политику для ее реализации", - заверил секретарь Баласанян, добавив, что Совет безопасности разрабатывает концепцию, которая будет принята после обсуждения.

Коснувшись деятельности миротворцев в Арцахе, Баласанян отметил, что никто не может решать или замещать вопрос безопасности в место карабахцев. "В данном случае российские миротворцы дополняют нашу безопасность, сотрудничество с ними продолжается. Они следят за тем, чтобы не было нарушений условий, не было провокаций, поползновений. Но мы видим, что время от времени Азербайджан пытается прибегать к провокациям. Мы не имеем отношения к этому документу, как это было в случае с прекращением огня 1994 года. Этот документ не имеет правовой силы для Арцаха, но мы уважаем российский миротворческий контингент, все наши встречи и контакты официальные, они помогают поддерживать мир, но я уверен, что Армия обороны способна решить компонент безопасности>, - заверил Баласанян. Он еще раз назвал беспочвенным утверждение Ильхама Алиева о том, что "Арцах - это Азербайджан", и заверил, что настанет день, когда карабахские власти сядут за стол переговоров с Азербайджаном. Говоря о внутриполитической ситуации в Армении, Баласанян констатировал, что внутриполитическая напряженность в РА естественно негативно сказывается и на Нагорном Карабахе. По его словам, Армения сегодня практически изолирована, нет надлежащих контактов с внешним миром, и этот вопрос должен быть решен в короткие сроки политическим, а не военным путем. Баласанян сообщил о готовности Арцаха оказать содействие Армении политическим путем разрешить сложившиеся кризис.