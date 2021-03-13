Суббота, 13 Марта 2021 12:27

АрмИнфо. Президент Армении Армен Саркисян в рамках инициированных им же обсуждений 13 марта встретится премьер-министр Николом Пашинян. Об этом говорится в сообщении администрации президента РА.

Заметим, что накануне пресс-служба президента Армении выступила с заявлением, в котором подчеркнула, что принимая во внимание, что парламентская фракция правящего блока <Мой шаг>, парламентская фракция партии <Просвещенная Армения> приняли приглашение принять участие во встрече 13 марта в президентском дворце, а парламентская фракция партии <Процветающая Армения> и Движение по спасению Родины предложили свою повестку дня и выдвинули свои условия для встречи, формат встречи за одним столом на данном этапе становится нереализуемым.

При этом, в заявлении говорится, что президент Армен Саркисян продолжит свои усилия и готов к отдельным встречам с приглашенными силами, а также с депутатами, не входящими в парламентские фракции, и с представителями различных внепарламентских политических сил.