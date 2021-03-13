Суббота, 13 Марта 2021 11:36

АрмИнфо. Глава МИД Армении Ара Айвазян в ходе телефонного разговора с коллегой из Австрии Александром Шаленбергом в контексте региональной безопасности и стабильности проинформировал последнего о гуманитарной ситуации в Арцахе после турецко-азербайджанской агрессии, невыполнении Азербайджаном своих обязательств по заявлению от 9 ноября, в частности, репатриации военнопленных и других задержанных.

Как сообщили АрмИнфо в МИД Армении, с точки зрения улучшения гуманитарной ситуации в Арцахе была указана важность вовлечения международных партнеров.

Собеседники указали на необходимость осуществления шагов по сохранению историко-культурного наследия и культовых сооружений в зоне нагорно-карабахского конфликта. Касаясь вызовов безопасности в регионе ОБСЕ, в том числе в контексте конфликтов, стороны обоюдно выразили озабоченность по поводу вовлечения и переброски террористов и наемников. В этой связи была указана важность сотрудничества на площадках региональных и международных организаций. Министры иностранных дел Армении и Австрии подчеркнули важность урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Коснувшись двусторонних отношений, стороны высоко оценили положительную динамику в армяно-австрийском взаимодействии. Была подтверждена обоюдная готовность приложить практические усилия для активизации политического диалога, расширения и обогащения повестки сотрудничества. Главы внешнеполитических ведомств двух стран также обменялись мнениями по вопросам, связанным с партнерством Армения-ЕС и графиком предстоящих мероприятий в рамках Восточного партнерства. Айвазян подчеркнул, что эффективное выполнение Соглашения о всеобъемлющем расширенном партнерстве Армения-ЕС создаст новые возможности для углубления сотрудничества как с Евросоюзом, так и со странами-членами ЕС, а также для определения новых направлений.