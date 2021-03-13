Суббота, 13 Марта 2021 11:11

АрмИнфо. Согласно данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс закрыты для всех видов транспортных средств, на российской стороне скопилось 326 грузовых автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РА.

Согласно ведомству, на утро 13 марта закрытые и труднопроходимые дороги есть и на территории Армении.

Так, закрыты для движения перевал Варденяц, участки дорог Берд-Чамбарак, Гндеваз- Джермук, Зар-Севаберд, а также межобщинные дороги Ашоцка и Амасии. Закрыт для проезда большегрузов с прицепами Дилижаский перевал. По-прежнему, невозможен проезд по дорогам, ведущим к крепости Амберд и озеру Кари. Затруднены проезды по дорогам в Гегаркуникской области, а также участки дорог Сисиан-Зангер Сюникской области РА и Сараван-Зангер Вайоцдзорской области РА.

Напомним, что трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП <Казбеги>-<Верхний Ларс> - единственный функционирующий на сегодняшний день пункт пропуска на сухопутной границе Грузии и России.

С марта 2020 года сухопутные границы Грузии закрыты для иностранцев из-за пандемии коронавируса. Пересечь границу могут только граждане Грузии, а также иностранцы, которые являются грузоперевозчиками.