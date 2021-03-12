Пятница, 12 Марта 2021 18:02

АрмИнфо.После агрессии, развязанной Азербайджаном против Арцаха, сложилась довольно сложная ситуация, которая также отразилась на внутриполитической ситуации в Армении. Об этом глава МИД Армении Ара Айвазян заявил в интервью <Аль-Арабия>, коснувшись внутриполитической ситуации в РА.

Констатировав, что сейчас республика сталкивается с трудностями, Айвазян подчеркнул, что всё же Армения является демократическим государством, хоть и не вполне совершенным. В этой связи он напомнил об успехах страны, достигнутых в этой области в последние годы.

<Мы выбрали этот путь развития, отступать от него не собираемся. Что касается внутренних процессов в Армении, то они строго соответствуют положениям Конституции. Убежден, что нынешние трудности можно преодолеть путем диалога, как в Армении, так и в Арцахе, через консолидацию и единство общества во имя сохранения и защиты нашего государства и национальных интересов>, - сказал глава армянской дипломатии.

Еще раз почеркнув, что последствия агрессии, развязанной Азербайджаном, оказали негативное влияние на внутреннюю стабильность в Армении, Айвазян, однако, не согласился с тем, что последние процессы в стране были попыткой государственного переворота. <Такова была политическая позиция некоторых членов Генштаба. Это было просто политическое заявление, а не попытка военного переворота. Подобные оценки были сделаны различными странами и международными организациями в этом отношении. В Армении нет элементов военного переворота. И Армения продолжает оставаться демократичной, а нынешняя ситуация, как я уже сказал, будет сглажена в соответствии с демократическими стандартами нашего общества>, - заверил глава МИД РА.

Давая оценку вовлеченности Турции в этот кризис, министр заметил, что ни для кого не секрет, что Турция в регионе играет крайне

дестабилизирующую роль.

По его словам, эта роль открыто проявлялась в ходе последней 44-дневной агрессии, развязанной Азербайджаном. <Эта страна не только открыто поддерживала Азербайджан, но и на протяжении всей агрессии принимала непосредственное участие во всех военных операциях, на этапах этой агрессии, от планирования до боевых действий на месте. Напомню, что накануне масштабной войны Турция провела с Азербайджаном учения с участием своих ВВС. Эта страна прибегала к необычным инструментам. В рамках своей экспансионистской политики она экспортировал в наш регион иностранных вооруженных террористов>, - сказал Айвазян.

Глава МИД подчеркнул, что вовлечение иностранных наемников в конфликте со стороны Турции уже общеизвестный факт, подтвержденный международной прессой, мировыми лидерами и многими международными организациями, такими как Рабочая группа ООН по использованию наемников. При этом он добавил, что это подтвердили и задержанные террористы, которые раскрыли всю цепочку от вербовки до отправки в регион.

<Прошло сто шесть лет после Геноцида армян, однако Турция продолжает совершать новые зверства против Армении, теперь также в нашем регионе. Но Южный Кавказ - не единственная цель Турции. Мир неоднократно был свидетелем дестабилизирующей роли Турции на Ближнем Востоке, в Восточном Средиземноморье, а теперь и на Южном Кавказе. Безнаказанность поощряет новые преступления, эти слова полностью описывают отношение и позицию Турции к своим соседям>, - заметил глава МИД.

На уточнение, продолжает ли Анкара вышеупомянутое поведение Айвазян, констатировал, что и Азербайджан, и Турция теперь утверждают, что мол конфликт решён, пытаясь представить применение силы как эффективное и законное средство разрешения конфликтов. <Хочу подчеркнуть, что это очень опасный прецедент для разрешения конфликтов в международных отношениях. Сейчас мы получаем противоречивые сообщения от официальной Анкары, и учитывая наше с Турцией общее прошлое, пора руководствоваться не сообщениями, а реальными действиями. Я считаю, что международное сообщество должно помочь Турции изменить ее агрессивное отношение к Армении.

Что касается иностранных вооруженных террористов, наемников, которые были переброшены в наш регион, я считаю, что это вопрос международно-региональной безопасности, который должен быть решен через однозначную позицию международного сообщества. Вооруженный террористы и наемники должны быть вывезены из нашего региона>, - сказал министр.

В тоже время Айвазян добавил, что Армения не считает, что агрессия, развязанная Азербайджаном, создает основание для всеобъемлющего решения конфликта или возможность для регионального сотрудничества.

По его словам, Армения готова возобновить мирный процесс под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ - России, США и Франции. <Мы должны решить ключевые вопросы, которые не нашли отражения в трехстороннем заявлении лидеров Армении, Азербайджана и России от 9 ноября. Напомню, что суть нагорно- карабахского конфликта - это не территориальный спор. Речь идет о существовании коренного армянского населения, проживавшего в Арцахе на протяжении тысячелетий. Конфликт касается самоопределения и законного права распоряжаться собственной судьбой. Поэтому мы должны рассмотреть право этого народа на самоопределение, из которого возникает вопрос о статусе Арцаха. Азербайджан и Турция должна четко осознавать, что нынешний статус-кво, который является результатом агрессии, применения незаконной силы, не является ни стабильным, ни приемлемым для установления регионального мира, безопасности и стабильности>, - подытожил министр.