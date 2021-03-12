Пятница, 12 Марта 2021 17:30

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 15 марта текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилой дом 41 на улице Туманяна, жилой дом 6 на Северном проспекте, жилой дом 86 на улице Арами и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 6, 16 на улице Солгомона Таронца, правительственный автопарк, Управление Государственной автоинспекции, музыкальная школа (пр. Исакова);

11:00-17:00 жилые дома 5 на улице Гоголя и 6а на улице М.Аветисяна, жилые дома 24, 41 на пр. Комитаса, жилые дома 18 на улице Киевяна и 75 на пр. Аршакуняца, ресторан “Ренесанс”, жилые дома 34, 36 на пр. Багратуняца, собственные дома на 4-ом переулке пр. Багратуняца, собственные дома на улице Согомона Таронца, собственные дома на переулке Араратян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

12:00-13:00 частично село Норабац;

10:00-11:00 частично село Норамарг;

10:30-14:30 села Азатаван, Баграмян, Беркануш, Бурастан, Далар, Димитров, Масис, Мргаван, Шаумян; частично улицы Маркса, С.Акобяна, Исакова, Андраника, Араза, Араратян, Гая, Голецяна, Лусиняна, Атарбекяна, Шаумяна, Мхчян, Харазяна, Манушяна, Мясникяна, Ширванзаде, Сисакяна, Папазяна, Огостоси 23, частично трасса Ереван-Ерасх и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат;

10:30-16:00 частично село Ланджазат;

10:00-16:00 частично улицы Чаренца, Исаакяна, Спандаряна, Ханджяна, Сероба Ахбюра, Шаумяна, Мурацана в городе Арарат;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-15:00 частично улицы Барекамутян, Шаумяна в городе Джермук;

10:00-16:00 частично село Малишка;

11:00-15:00 частично улицы Мурацана, Таманцинера, Геворгяна, Гладзорян, Аракеляна в городе Ехегнадзор;

в Котайкской области:

10։00-14։00 община Канакераван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-17։00 частично села Капутан, Камарис, Гегашен, Нор-Гюх, Джрвеж; частично кварталы “Банаван”, “Маяк”, “Багреванд” в Джрвеже;

13։00-14։00 лесное хозяйство и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); ООО “Неруд”, дорожно-строительная компания “Арарат-Чаншин” в общине Егвард;

14։00-16։00 община Арзни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); ЗАО “Арзни арохчаран” (“Санаторий Арзни”), ООО “Лусима”, “Еркатгци арохчаран”, ЗАО “Двин концерн”, ООО “Хандипум”;

в Сюникской области:

11:00-15:00 улицы Чаренца, Спандаряна, Мясникяна, Ширванзаде, Физкультурники, Исраеляна, Манукяна, Адамяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Сисиан.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.