Пятница, 12 Марта 2021 17:27

АрмИнфо.Конверс Банк запустил пакет кредитных продуктов, направленных на восстановление и развитие малых и средних предприятий (МСП. В рамках кредитных продуктов, Конверс Банк предлагает предприятиям малого и среднего бизнеса быстрое кредитование без анализа доходов и в короткие сроки, с целью пополнения оборотных средств, приобретения основных средств и погашения кредиторской задолженности.

В частности, в рамках кредитного продукта «Converse Fast» Банк предлагает своим клиентам краткосрочные кредиты без залога на сумму до 20 млн драмов по конкурентоспособной процентной ставке.

В случае «Converse Blitz» предусмотрен более длительный срок погашения кредита - до 60 месяцев, на максимальную сумму 30,000,000 драмов РА или в эквивалентной иностранной валюте. Для текущих клиентов банка действуют льготные условия кредитования.

Параллельно, малые и средние предприятия могут привлечь до 200 млн драмов в течение периода до 180 месяцев в рамках объявленной Банком акции.

«Комплексная поддержка малого и среднего бизнеса, в том числе- кредитование на конкурентоспособных условиях, всегда была в центре внимания Конверс Банка, о чем свидетельствуют достижения и показатели банка в сфере корпоративного финансирования. В дополнение к обслуживанию в филиалах Банка, комплексные банковские и консультационные услуги для предприятий малого и среднего бизнеса также доступны в Центре поддержки малого и среднего бизнеса Банка», - сказали в Конверс Банке.