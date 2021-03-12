Пятница, 12 Марта 2021 16:52

АрмИнфо.Председатель Союза добровольцев <Еркрапа> Сасун Микаелян выступил с заявлением, в котором призвал граждан консолидироваться.

Так, в распространённом заявлении Союза от имени Микаеляна отмечается, что управление <Еркрапа> осознавая всю серьезность сложившейся ситуации, необходимость усиления государства и Вооруженных сил, выражая преданность участникам боевых действий, вместе с тем призываем всех небезразличных судьбой страны объединиться.

<Необходимо трезво оценивать ситуацию. Лидер вражеской страны уже грозится захватить Зангезур.

В этой связи необходимо срочно: в этот решающий для армянского государства момент усилить все государственные структуры, так как продолжение внутренней нестабильности непростительно; власти как можно скорее должны представить практическую программу выхода из ситуации, сложившейся в стране; в качестве приоритетной задачи поставить необходимость восстановления и установления внутренней стабильности государства и противостоять политическим силам и отдельным личностям, которые своей деятельностью дестабилизируют ситуацию; предпринимать шаги к дальнейшему укреплению патриотизма военнослужащих; способствовать установлению в стране атмосферы солидарности; благодаря трезвой и гибкой политике мы можем противостоять внешним и внутренним вызовам, как это было сделано в 1988-1994 годах>, - говорится в заявлении Микаеляна.

Заметим так же, что сегодня Армянский национальный комитет Америки (ANCA) предупредил президента США Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена о планируемом нападении Турции и Азербайджана на Армению.

<Азербайджан и Турция нацелены на Сюник, Армения, для своего следующего нападения>, -написал ANCA в Твиттере.