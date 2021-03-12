Пятница, 12 Марта 2021 15:21

АрмИнфо.В ходе встречи с президентом Азербайджана состоялись предметные обсуждения возможности участия Евросоюза в восстановлении отношений между Арменией и Азербайджаном.

Об этом в интервью Turan сказал спецпредставитель Евросоюза на Южном Кавказе и кризису в Грузии Тойво Клаар, отвечая на вопрос, планирует ли ЕС реализацию каких-либо проектов с участием СМИ и гражданского общества, нацеленных на восстановление взаимоотношений между обществами Армении и Азербайджана

<Мы многие годы работали в этом направлении, в налаживании подобных связей. Война прервала нашу работу, но думаю в последующие месяцы и годы мы возобновим деятельность по строительству мостов между обществами Армении и Азербайджана, между гражданскими обществами и простыми людьми. Я думаю, при поддержке властей Азербайджана и с учетом опыта ЕС многого можно будет добиться>, - сказал Клаар.

На уточнении о роли ЕС в разрешении многолетнего конфликта, дипломат напомнил, что Евросоюз имеет многолетние партнерские отношения и с Арменией и Азербайджаном, которые являются членами программы Восточное партнерство.

<Несколько недель назад я был в Ереване и там обсуждал, как Евросоюз может помочь. В Ереване, Баку и в Тбилиси, где я также это обсуждал, я слышал одно и тоже - пожелание, чтобы Евросоюз помог в нормализации отношений и преодоления наследия конфликтов в регионе. Мы здесь потому, что это решение наших партнеров. У нас большой опыт решения проблем и конфликтов, налаживании регионального сотрудничества. Все это сейчас нужно здесь, поэтому Евросоюз многое может сделать и мы слышим предложения об этом со всех сторон>, - сказал дипломат.

Клаар также не согласился с тезисом, что другие государства не должны быть вовлечены в процессы на Кавказе, выразив убеждение, что подобный подход не приносит пользы никому. <Чем больше международной вовлеченности на Южном Кавказе, чем больше экономической поддержки странам региона, тем лучше для этих стран и для их соседей. Мы хотим на Кавказе мира и процветания и это выгодно для всех>, - резюмировал Тойво Клаар.