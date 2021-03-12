Пятница, 12 Марта 2021 15:21

АрмИнфо.Сегодня уже очевидно, что новая американская администрация разворачивает совершенно иную внешнюю политику, чем это было при Трампе. Подобное мнение выразил АрмИнфо главный редактор журнала <Россия в глобальной политике>, председатель Президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов.

"Данная политика, вне всяких сомнений, включает в себя и южнокавказское направление. Также понятно, что американская повестка по Грузии отличается от повестки по конфликтующим Армении и Азербайджану. Также понятно, что с учетом недавнего роста влияния России и Турции, Южный Кавказ приобрел для Штатов дополнтельную важность. Соответственно, работа со странами региона будет вестись, в числе всего прочего в рамках Минской группы ОБСЕ", - заметил он.

По оценкам Лукьянова, на данном этапе переговорный формат все еще не восстановлен. А вокруг трехстороннего заявления от 9-го ноября 2020 года возникли дополнительные проблемы. Все это в совокупности создает, на его взгляд, существенные трудности на пути работы посредников. Тем не менее, противостояние вокруг Арцаха, по оценкам аналитика, представляет для США определенную важность, значение которой необходимо не преувеличивать и не преуменьшивать.

По оценкам Лукьянова, недавняя война в Арцахе наглядно продемонстрировала в зоне влияния каких государств находится сегодня Южный Кавказ. В том числе, в этом свете аналитик считает, что миропорядок в котором США решали все и везде на правах монополиста остался в прошлом. Взамен появились региональные державы, имеющие в соответствующих регионах большее влияние и, соответственно, успехи.

Затрудняясь с прогнозами относительно перспектив роста американского влияния в регионе в ближайшем будущем, аналитик подчеркнул, что южнокавказский вектор Байдена уже демонстрирует существенные различия с трамповским изоляционизмом. В этом свете, можно ожидать, что США будут стремиться к большему контролю над Турцией. И большему давлению на Россию, посредством ее подавления в зонах собственного влияния.

"Последнее позволяет прогнозировать определенные американские инициативы в направлении Армении. И конечно оказание Армении содействия. Но все это будет возможно и станет результатом исключительно американской повестки в регионе. А вот повестку между Арменией и США еще только предстоит сформировать. И предстоит сформировать Еревану. А вот тут уже много зависит от того, чем закончится внутриполитическое противостояние в самой Армении", - подытожил Лукьянов.