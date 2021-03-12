Пятница, 12 Марта 2021 15:14

АрмИнфо. Министерство труда и социальных вопросов Армении намерено расширить перечень услуг, представляемых в рамках соцпакетов.

Ранее начисленные по соцпакету средства можно было потратить по 4 направлениям, в частности: отдых, погашение ипотечных кредитов, плата за образование, приобретение дополнительных страховых услуг. С внесением изменений бенефициары смогут направлять свои средства на посещение спортивных комплексов и бассейнов. Об этом 12 марта в ходе пресс-конференции сообщил заместитель министра труда и социальных вопросов Жора Саргсян.

Замминистра также рассказал, что впредь по соцпакету можно оплатить не только образование, но и кредитные обязательства по образовательным займам. В дополнение к этому, законопроект предоставит возможность использовать эти средства для оплаты услуг дошкольных образовательных учреждений и детских садов.

Говоря о 3-ем направлении, касающегося дополнительных услуг по страхованию здоровья, Саргсяни отметил, что на практике страховые компании такие услуги не предоставляют. Поэтому, было принято решение, вовлечь в соцпакеты стоматологические клиники для лечения зубов. В этом ключе он сообщил, что список партнерских организаций и медучреждений установило и представит в ближайшее время Министерство здравоохранения.

Помимо этого, как рассказал далее замминистра, расширены и рамки бенефициаров, ввиду чего их количество в этом году возрастет. На сегодняшний день в Армении, по его словам, числятся 147500 граждан, имеющих соцпакеты. В частности, Саргсян рассказал, что бенефициарами станут граждане, являющиеся ранее сотрудниками ГНКО, которые ввиду того, что позже последние были переформированы в Фонды, вышли из данного списка.

Вместе с тем, он сообщил, что с принятием законопроекта будет снят лимит на возраст детей для отдыха имеющих соцпакет родителей. Если ранее подобная привилегия была доступна только для детей до 27 лет, впредь возрастные ограничения будут сняты, более того, не только родители смогут посредством соцпакетов обеспечивать отдых своим детям, но и дети родителям.

Замминистра сообщил, что законопроект, предусматривающий данные изменения, находится сейчас в Министерстве юстиции для получения экспертной оценки, после чего уже будет представлен правительству Армении.