Пятница, 12 Марта 2021 13:36

АрмИнфо.Москва отмечает в целом конструктивный подход, который демонстрируют и Баку, и Ереван в рамках трехсторонней рабочей группы под председательством вице-премьеров Армении, Азербайджана и России.

Об этом в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова комментируя высказывания президента Азербайджана по коридору через Зангезур. Она напомнила, что главная задача этой рабочей группы - реализация договоренностей достигнутых на высшем уровне между Армений, Азербайджаном и Россией о разблокировке всех транспортных и экономических связей в регионе.

<Мы рассчитываем, что такая нацеленность на позитив и поиск взаимоприемлемых точек соприкосновения будет превалировать как в официальных комментариях, так и в медиа пространстве Армении и Азербайджана>, - сказала она.

Вместе с тем она отказалась комментировать заявления президента Азербайджана от 5 марта, в том числе и приглашение стран Организации экономического сотрудничества воспользоваться возможностями будущего коридора через территорию Армении. <Мне кажется, будет странно, если я буду комментировать подобное заявление президента Азербайджана. У нас есть свои отношения с этим государством, они развиваются в том числе и в экономической сфере>, - резюмировала Захарова.

Отметим, что президент Азербайджана Ильхам Алиев выступая на саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС) 5 марта заявил, что мол Баку, Анкара и Тегеран намерены совместно развивать транспортные проекты в регионе, Ереван может также получить выгоду от них, если будет вести себя нормально. При этом он заверил, что нагорно-карабахский конфликт остался в прошлом, добавив, что мол трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года предусматривает строительство транспортного коридора, который соединит Азербайджан с Нахиджеванской автономной республикой и Турцией, который создает новые возможности, призвав страны-участницы ОЭС присоединиться к нему. В этом ключе Алиев выразил территориальные притязания к Республике Армения, назвав Зангезур (Сюник) исторической азербайджанской территорией.