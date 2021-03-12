Пятница, 12 Марта 2021 12:55

АрмИнфо. В Армении подведены итоги республиканской олимпиады, которая прошла с 19 февраля по 9 марта. Согласно сообщению пресс-службы Министерства образования, науки, культуры и спорта РА, олимпиада прошла по таким предметам, как математика, физика, астрономия, биология, география и химия. Награды получили 119 участников.

Приказом министра образования, науки, культуры и спорта РА утвержден список именных обладателей стипендий на финальных этапах олимпиады. В настоящее время именные стипендии распределяются между победителями предметных олимпиад. В частности, для победителей финальных туров международной предметной олимпиады размер именной стипендии составляет 25000 драмов в месяц, за второе место - 20 000 драмов в месяц, за третье - 15 тысяч драмов в месяц, для участников финального тура -10 тыс драмов в месяц.

Для победителей других международных олимпиад школьников (Жаутыковская международная олимпиада, Менделеевская международная олимпиада и др.) размер именной стипендии составит 15 000 драмов в месяц, за второе место - 10 000 драм в месяц, за третье - 7 500 драмов в месяц.

Победители финальных туров республиканских предметных олимпиад (дипломанты) смогут рассчитывать на стипендию в размере 10 000 драмов в месяц, за второе место - 7 500 драмов в месяц, за третье - - 5 000 драмов в месяц.