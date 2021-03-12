Пятница, 12 Марта 2021 12:53

АрмИнфо. Заместитель генерального прокурора РА Геворк Багдасарян принял и.о. главы Ереванского офиса Совета Европы Максима Лонгаге.

Как передает пресс-служба Генеральной прокуратуры РА, в ходе встречи Геворк Багдасарян высоко оценил сотрудничество Генеральной прокуратуры Республики Армения с Советом Европы, указав на высокую эффективность реализуемых Советом программ в сфере защиты прав человека. В ходе встречи, отметив необходимость постоянного совершенствования борьбы с коррупцией, Геворк Багдасарян отметил, что принятый при содействии экспертов Совета Европы закон "О конфискации имущества незаконного происхождения" уже действует, и является серьезным инструментом в борьбе с коррупцией. Заместитель генерального прокурора также отметил, что заключения привлеченных Советом экспертов по проекту Уголовно-процессуального кодекса РА являются серьезным вкладом в совершенствование правовой системы страны. Он добавил, что для обеспечения надлежащего практического применения кодекса потребуется обучение персонала, большая работа по обучению, научно-практические, методические указания и комментарии.

Максим Лонгаге сообщил, что Ереванский офис Совета Европы привержен поддержке реформ в обсуждаемых сферах и продолжит принимать необходимые меры в рамках реализуемых программ.

Касаясь борьбы с дискриминацией и языка вражды, стороны развернули обсуждения по вопросу криминализации оскорблений в адрес должностных лиц. Максим Лонгаге констатировал, что предусмотренные меры не должны стать инструментом по ограничению свободы слова и критики. Геворк Багдасарян, в свою очередь, отметил, что выдвинутая идея и основанный на ней законопроект не являются средством борьбы с критикой, и направлена не на официальных лиц, а на защиту государства и государственных институтов.

По итогам встречи стороны договорились продолжить и активизировать сотрудничество для решения обсуждаемых вопросов.