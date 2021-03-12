Пятница, 12 Марта 2021 12:38

АрмИнфо. Землетрясение в турецком городе Игдыр ощущалось и в Армении.

Как передает пресс-служба МЧС РА, землетрясение, которое произошло 12 марта в 09.57 по местному времени (в 05.37 по Гринвичу), зафиксировано в 34 км к юго-западу от города Игдыр. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км. Сила толчков в эпицентре составила 5 баллов.

Землетрясение ощущалось в селах Варданашен и Джанфида Армавирской области Армении силой в 2-3 балла, и в Ереване - силой 2 балла.