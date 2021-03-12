Пятница, 12 Марта 2021 11:25

АрмИнфо. Компания "Южно-Кавказская железная дорога" заключила с АО "Трансмашхолдинг" (ТМХ) договоры о приобретении в 2021 году нового подвижного состава для осуществления пассажирских перевозок в международном и внутреннем сообщении.

Как передает пресс-служба компании, в рамках контракта в Армению будет поставлено 27 пассажирских вагонов для организации международного пассажирского сообщения между Арменией и Грузией. В частности, из них 16 вагонов являются купейными, 5 - со спальными купе (СВ) и 6 плацкартных.

Кроме того, холдинг поставит ЮКЖД два электропоезда ЭП2Д в двухвагонном исполнении, которые уже используются в Армении с 2017-2018 гг. и зарекомендовали себя лучшим образом. Пассажирские вагоны поступят на ЮКЖД в мае и июне 2021 года, а электропоезда ЭП2Д - до 1 августа.

Новый подвижной состав - это самая современная серийная продукция ТМХ. В вагонах появилась возможность размещения сервисной зоны с установкой вендинговых автоматов и кофе-машин. Они оборудованы туалетными комплексами с душевой кабиной и пурифайерами для питьевой воды. Все места в пассажирских вагонах оснащены розетками или разъемами USB. В двухместных купе вагонов модели 61-4517 будут установлены телевизоры. В соответствии с пожеланиями ЮКЖД, в обивке спальных мест будет использована особая цветовая гамма.

Электропоезда ЭП2Д оборудованы системами пассивной безопасности, обеспечения микроклимата с модулями обеззараживания воздуха, экологически чистыми туалетными комплексами.

Подвижной состав, поставляемый в рамках контрактов в Армению, соответствует всем требованиям, предъявляемым к комфортабельности и безопасности пассажирских перевозок, определенным в Техническом регламенте Таможенного союза; может эксплуатироваться на территории всех стран Евразийского экономического союза - России, Белоруссии, Казахстане, Киргизии и Армении.

ЗАО "Южно-Кавказскаяжелезнаядорога" является 100% дочерней компанией ОАО "Российские железные дороги" и осуществляет концессионное управление армянскими железными дорогами. Железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЗАО "ЮКЖД" согласно подписанному 13 февраля 2008 г. Концессионномудоговору. Срок концессионного управлениясоставляет 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет.