Пятница, 12 Марта 2021 11:25

АрмИнфо. В Армении продолжается рост количества заболевших COVID-19.

Как передает пресс-служба Министерства здравоохранения РА, по состоянию на 11:00 12 марта подтверждено 177 104 случая заболевания коронавирусом, из которых 165 718 выздоровели, 3243 скончались . В настоящее время лечение от коронавируса проходят 7308 пациентов. Всего было проведено 765879 тестов.

За истекшие сутки было проведено 3934 теста, из которых подтверждено 818 новых случаев заболевания коронавирусом, 277 выздоровели, 4 скончались. Накануне зарегистрирован 1 случай смерти, когда пациент переболел коронавирусной инфекцией, но умер от другого заболевания. Всего таких случаев 835.

Напомним, что накануне начальник отделения внутрибольничных инфекций Национального центра контроля и профилактики заболеваний Министерства здравоохранения РА Ромелла Абовян сообщила, что в настоящее время эпидемиологическую ситуацию в Армении можно оценить как крайне напряженную. За последние две недели по сравнению с предыдущими двумя неделями, в Армении зафиксирован 91% -ый рост новых случаев заболеваемости коронавирусом. Также увеличился и средний коэффициент заболеваемости, который с 1 повысился до 1,3. Это, по словам специалиста, означает, что в ближайшие 7 дней, если не предпринять экстренных мер, повысив бдительность к правилам безопасности, в стране может появиться новая армия заболевших из 3700 человек.