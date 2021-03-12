Пятница, 12 Марта 2021 10:37

АрмИнфо. На КПП "Верхний Ларс" скопилось более 500 грузовиков. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям, представив данные о ситуации на дорогах по положению на утро 12 марта.

Тем не менее, как отмечает источник, ссылаясь на данные департамента по ЧС МВД Грузии и Главного управления МЧС РФ по Северной Осетии, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех типов транспортных средств. "Со стороны России скопилось более 500 грузовиков грузовиков", - отмечает источник.

Между тем, МЧС РФ, ссылаясь на данные Росгидромета отмечает, что в горных районах Северной Осетии лавиноопасно. Штормовое предупреждение сохраняется до 18.00 12 марта 2021 года.

Отметим, что дорога Степанцминда-Ларс является единственным сухопутным наземным сообщением, связывающим Армению с Российской Федерацией.