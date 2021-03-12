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АрмИнфо. На КПП "Верхний Ларс" скопилось более 500 грузовиков. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям, представив данные о ситуации на дорогах по положению на утро 12 марта.
Тем не менее, как отмечает источник, ссылаясь на данные департамента по ЧС МВД Грузии и Главного управления МЧС РФ по Северной Осетии, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех типов транспортных средств. "Со стороны России скопилось более 500 грузовиков грузовиков", - отмечает источник.
Между тем, МЧС РФ, ссылаясь на данные Росгидромета отмечает, что в горных районах Северной Осетии лавиноопасно. Штормовое предупреждение сохраняется до 18.00 12 марта 2021 года.
Отметим, что дорога Степанцминда-Ларс является единственным сухопутным наземным сообщением, связывающим Армению с Российской Федерацией.
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|На КПП "Верхний Ларс" скопилось более 500 грузовиков
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|Армен Саркисян с возражениями вернул предложение премьера о назначении Артака Давтяна начальником Генштаба ВС РА
|Стала известна дата первого заседание суда по иску бывшего заместителя начальника ГШ
|Военный эксперт: Модернизация ВС Армении потребует 5 лет
|СК Армении направил дело в отношении Вазгена Манукяна в Генпрокуратуру
|Землетрясение в Иране ощутили жители Сюникской области Армении
|Опрос: Более половины граждан Армении недовольны деятельностью парламента и президента, армия по-прежнему в любимчиках
|Число заболевших коронавирусом в Армении за сутки превысило 700 человек
|Лавров и Чавушоглу обсудили последние события в Нагорном Карабахе
|Ливанская армянка Марал Наджарян вернулась домой из азербайджанского плена
|Вакантную должность начальника ГШ ВС РА временно займет генерал-лейтенант Степан Галстян
|Главы оборонных ведомств России и Армении переговорили по телефону
|Пашинян встретился с командным составом Минобороны
|Румыния предоставит бесплатные места для армянских студентов - Минобразования Армении объявило конкурс
|В Армении грядут снегопады
|Посол: Французский университет в Армении может стать франкоязычным международным университетом на Кавказе
|Левон Тер-Петросян назвал причину взрывоопасной ситуации в Армении
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Президент Туркменистана вручил награды заслуженной спортсменке страны
|Депутат: Партия "Просвещённая Армения" подпишет меморандум о проведении досрочных выборов, если премьер-министр перестанет бороться с армией
|Депутат: Вовлечение вооруженных сил Армении в политические процессы недопустимо
|Банк ВТБ (Армения) профинансировал ООО «АВТОТЕХ» в рамках документарного бизнеса
|Состоялось заседание межведомственной комиссии, координирующей мероприятия по выполнению положений соглашения Армения-ЕС
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|Правящая фракция <Мой шаг> выдвинула кандидатуру Гегама Овеяна на пост члена Аудиторской палаты Армении
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|Руденко: Москва заинтересована в скорейшей нормализации ситуации в Армении
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