Пятница, 12 Марта 2021 10:35

АрмИнфо. По положению на 09.30 12 марта на всей территории Армении наблюдается выпадение осадков в виде снега. Об этом сообщает Государственная некоммерческая организация "Дорожный департамент".

Источник отмечает, что повороты Дилижана закрыты для проезда автотранспортных средств с прицепами. Дороги Ноемберянского района труднопроходимы для грузовых автомобилей с прицепами. Из-за сильной метели и плохой видимости горные перевалы Сараван и

Варденяц, а также трасса Ттуджур-Навур закрыты для всех видов транспорта, а дороги Сисиана труднопроходимы. Метель также бушует в Ахурянском, Апаранском, Сисианском, Гаварском, Наирийском, Абовянском районах. В Талинском районе туман, видимость 50-60 метров.

Остальные межгосударственные и национальные автомагистрали открыты. Дорожники очищают дороги солью и песком. "Уважаемые водители, Призываем вас быть внимательными, строго соблюдать правила дорожного движения, ездить исключительно на зимних шинах", - говорится в сообщении ГНКО.