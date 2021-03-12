Пятница, 12 Марта 2021 10:34

АрмИнфо.Глава МИД Армении Ара Айвазян на встрече с коллегой из Объединенных Арабских Эмиратов Абдуллой ибн Заид Аль Нахайяном вновь подтвердил намерения армянской стороны развивать отношения с ОАЭ в качестве связующего звена между РА и арабскими странам Персидского залива для многостороннего взаимодействия.

Как сообщает МИД РА, стороны обсудили широкий спектр вопросов двусторонней повестки, указали важность сохранения динамики политического диалога, в том числе посредством проведения консультаций.

В качестве перспективных направлений торгово-экономического сотрудничества были указаны такие сферы как информационные технологии, сельское хозяйство, продовольственная безопасность, возобновляемые источники энергии, туризм. В этой связи была подчеркнута важность продолжения работы Совместной армяно-эмиратской межправительственной комиссии.

На встрече обсуждались вопросы региональной безопасности и стабильности. В этом контексте министр иностранных дел Армении подчеркнул, что Ближний Восток играет важную роль во всеобъемлющей среде безопасности Армении, и недавние события показали, насколько взаимосвязана безопасность Южного Кавказа и Ближнего Востока. Министры сошлись во мнении, что у конфликта нет военного решения, что любая форма экстремизма представляет угрозу региональному миру и стабильности.