Четверг, 11 Марта 2021 21:49

АрмИнфо.Британская благотворительная компания HALO Trust, занимающаяся обезвреживанием мин и боеприпасов опровергает слухи о том, что предоставляла карты минных полей Арцаха турецкой стороне во время или до 44-х дневной Арцахской войны. Об этом говорится в официальном сообщении компании.

<Свыше 20 лет HALO Trust работает в Карабахе во имя безопасности местного населения. HALO Trust удается работать в зонах конфликтов во всем мире только потому, что мы являемся неполитической и нейтральной организацией. Это абсолютно ложные утверждения>, - отмечено в заявлении.

Отметим, что сегодня в СМИ была растиражирована информация о том, что HALO Trust передала турецким спецслужбам карты заминированных участков Арцаха, ссылаясь на заявление представителя президента Арцаха по особым поручениям Бориса Авакяна.