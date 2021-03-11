Четверг, 11 Марта 2021 20:46

АрмИнфо.Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян и новоназначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в РА Фан Юн обсудили направления развития дальнейшей совместной деятельности и намеченные мероприятия.

Как сообщает пресс-служба минобороны, в ходе встречи, Вагаршак Арутюнян выразил уверенность, что благодаря активной и эффективной работе новоназначенного Посла армяно-китайские межгосударственные отношения и политический диалог еще более укрепятся и выйдут на качественно новый уровень.

Согласно источнику, стороны высоко оценили армяно-китайское взаимодействие в политической, экономической, культурной, гуманитарной и других сферах, а также тесное сотрудничество в оборонной сфере. Сообщается, что состоялся обмен мнениями по вопросам международной и региональной безопасности.