Четверг, 11 Марта 2021 19:47

АрмИнфо.Новоназначенный Посол Казахстана в Республике Армения Болат Иманбаев вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел РА Армену Гевондяну.

Как сообщает пресс-служба МИД, Армен Гевондян выразил надежду, что новоназначенный Посол внесет свой вклад в дальнейшую активизацию межгосударственных отношений. Он подчеркнул, что Армения заинтересована в продвижении сотрудничества с Казахстаном как в двустороннем формате, так и в рамках интеграционных и других многосторонних организаций.

В свою очередь Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана выразил готовность приложить все возможные усилия для расширения армяно-казахской повестки.

Сообщается, что в ходе встречи стороны обсудили широкий круг вопросов, касающихся политического диалога на высоком уровне, взаимодействия между законодательными органами, перспектив развития экономического сотрудничества, взаимодействия на многосторонних площадках, а также гуманитарные и культурные проекты.