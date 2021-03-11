Четверг, 11 Марта 2021 18:55

АрмИнфо. Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко представлена к награде армянского парламента. Об этом на своей странице в Facebook написал спикер Национального Собрания РА Арарат Мирзоян.

По его словам, глава верхней палаты российского парламента откликнулась на просьбы армянской стороны взять на себя роль посредника в освобождении из азербайджанского плена Марал Наджарян, которая уже находится в Ливане. “Хочу поблагодарить спикера Совета Федерации России Валентину Матвиенко, которая отреагировала на инициированное Татев Айрапеян письмо от имени всех женщин-депутатов, а также на мою личную просьбу взять на себя роль посредника в возвращении Наджарян из плена”, - написал Арарат Мирзоян, предложив Совету НС наградить Валентину Матвиенко почетной медалью НС РА.

“Я полон надежды, что совместные усилия с нашими партнерами позволят нам вернуть всех военнопленных в плен”, - написал спикер НС РА Арарат Мирзоян.