Четверг, 11 Марта 2021 18:55

АрмИнфо.Иск Тирана Хачатряна от 3 марта текущего года в Административный суд против президента РА Армена Саркисяна, с требованием признать недействительным указ от 24 февраля был принят в производство решением суда от 10 марта.

Как сообщил юрист Роберт Айрапетян на своей странице в Facebook, в соответствии с содержанием статьи 66 Кодекса об административном судопроизводстве, иск, поданный Т. Хачатряном, считается иском об оспаривании, в рамках которого истец может потребовать полной или частичной отмены административного акта вмешательства (в данном случае указ).

"Что касается приостановления действия указа, то он приостанавливается силой права. Согласно части 1 статьи 83 Кодекса об административном судопроизводстве, принятие к производству иска об оспаривании приостанавливает исполнение оспариваемого административного акта до вступления в законную силу судебного акта, разрешающего дело по существу.

Поскольку очевидно отсутствуют исключительные основания, предусмотренные пунктами 1-6 части 1 статьи 83 Кодекса об административном судопроизводстве, то принятие к производству уже является основанием для приостановления оспариваемого акта и нет необходимости в каком-либо дополнительном решении или позиции.

Суд принял бы дополнительное решение только в том случае, если бы существовало одно из оснований, предусмотренных пунктами 1-6 части 1 статьи 83 Кодекса, что было бы препятствием для приостановления акта", - написал Айрапетян.

Как ранее сообщало АрмИнфо, первое заседание суда по иску генерал­лейтенанта Тирана Хачатряна назначено на 28 апреля. Ответчиком по делу выступит президент РА Армен Саркисян. В качестве третьей стороны привлечены аппарат премьер-министра и Генеральный штаб.

3 марта Хачатрян обратился в суд с требованием признать недействительным приказ президента об его отстранении от должности первого замначальника Генштаба. Решение об увольнении генерала президент принял 24 февраля по предложению премьер-министра Никола Пашиняна. Причиной увольнения стала реакция Хачатряна на заявление Пашиняна о том, что ракета ОТРК "Искандер" во время боевых действий взорвалась на 10%, назвав это заявление главы правительства несерьезным. После увольнения Хачатряна Генштаб выступил с заявлением, под которым подписалось более 40 высокопоставленных военных, потребовавших отставки премьер- министра.