Четверг, 11 Марта 2021 18:20

АрмИнфо. ACBA Bank провел ребрендинг. Об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы Банка.

«Современный, инновационный, вдохновенный и вдохновляющий: таков новый ACBA Bank с новой страницы и с новым дыханием, но с сохранением лучших ценностей и традиций. Впредь просто ACBA – короткое, простое и родное название», - отмечено в источнике.

Согласно сообщению, новый бренд отражает историю и будущее Банка, а логотип символизирует спиралеобразную модель развития, многолетнюю его историю и рост к новым высотам.

«В основе нового слогана Банка лежит вдохновение, что также является основой его истории. Банк был создан с вдохновением и в течение 25 лет, несмотря на трудности, исполнил кажущиеся невозможными мечты, будучи убежденным в том, что все будет хорошо. Сменился бренд Банка, но ценности остались прежними, в основе которых человек, взаимопомощь и забота», - отметили в Банке.