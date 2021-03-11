Четверг, 11 Марта 2021 17:31

АрмИнфо. В 17 отделениях национального оператора почтовой связи Армении ЗАО «Айпост» впредь можно будет приобрести мобильные телефоны и аксессуары. Об этом сообщает пресс-служба «Айпост».

Согласно источнику, в ассортименте предложены постоянно обновляющиеся, многофункциональные, имеющие высокий спрос на рынке и доступные мобильные телефоны, которые можно приобрести в отделении «Айпост» и в рассрочку за считанные минуты.

«Айпост» пытается предоставлять разнообразные и новые услуги нашим гражданам, которые облегчат им жизнь. В ближайшее время мы планируем обеспечить продажу мобильных телефонов в 70 почтовых отделениях», - сказал гендиректор Айк Карапетян. Вместе с тем он сообщил, что в почтовых отделениях «Айпост» продаются мобильные телефоны Xiaomi, такие как Poco M 3, Poco X3, Redmi 9 и т. д., планируется также продажа мобильных телефонов брендов Iphone, Samsung и Nokia.