Четверг, 11 Марта 2021 15:54

АрмИнфо.В настоящее время эпидемиологическую ситуацию в Армении можно оценить как крайне напряженную. Об этом 11 марта на пресс-конференции заявила начальник отделения внутрибольничных инфекций Национального центра контроля и профилактики заболеваний Министерства здравоохранения РА Ромелла Абовян.

По ее словам, за последние несколько дней в стране наблюдается резкий рос случаев новых заболеваний COVID-19. По данным за последние две недели, по сравнению с предыдущими двумя неделями, в Армении зафиксировано 91% роста новых случаев заболеваемости коронавирусом.

Также увеличился и средний коэффициент заболеваемости, который с 1 повысился до 1,3. Это, по словам специалиста, означает, что в ближайшие 7 дней, если не предпринять экстренных мер, повысив бдительность к правилам безопасности, в стране может появиться новая армия заболевших из 3700 человек.

Ситуация, по словам Ромеллы Абовян, осложняется резким ростом заболевших среди лиц детско-юношеского возраста. Так, среди детей 3- 5 лет заболеваемость выросла в 1,17 раз, 6-17 лет - в 1,42 раза, 6-8 лет - в 3,3 раза.

Она констатировала, что открылось новое медицинское учреждение, которое перепрофилировано под лечение больных коронавирусом. Очень остро стоит вопрос с больничными койками, что связано с ростом количества госпитализированных больных. Больницы работают в перегруженном режиме. Только за один последний день зафиксировано свыше 700 новых случаев заболеваемости коронавирусом, что не может не вызывать серьезных озабоченностей. Если так продолжится и в дальнейшем, то сложится ситуация, аналогичная октябрю 2020 года.

В целях противодействия распространению эпидемии Всемирная организация здравоохранения предложила ясные и четкие меры безопасности - ношение масок, частое мытье рук и поддержание социальной дистанции. Поддержание этих мер, как заметила специалист, позволит резко сократить количество заболевших.