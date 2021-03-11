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АрмИнфо.Политические силы Армении, заинтересованные в разрешении нынешней ситуации в стране, должны принять приглашение президента РА на встречу. Об этом 11 марта журналистам заявила депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции "Просвещенная Армения" Ани Самсонян.
По ее словам, приглашение президента РА означает одно - сесть и обсудить ситуацию. Депутат указала на конструктивный характер
инициативы главы государства. Партия "Просвещенная Армения" приняла это приглашение . "Президент сделал свой шаг, и мяч теперь на
половине поля политических сил, в том числе, митингующих на улице и премьер-министра. Если люди не хотят углубления кризиса,
необходимо говорить, другого варианта нет. А если хотят говорить, то приглашение президента является очень хорошим форматом. По итогам
этих обсуждений не исключено достижение какого-либо компромисса", - сказала депутат, добавив, что у каждой политической силы имеется свой расчет. "Что касается нашей повестки, то она всем известна - это вопрос внеочередных парламентских выборов. Это уже и повестка президента, и армии, то есть, стала для республики повесткой номер один", - констатировала Ани Самсонян. Она отметила, что для решения этой повестки необходима, в первую очередь, политическая воля властей.
Напомним, что президент Армении Армен Саркисян накануне пригласил политические силы к диалогу по ситуации в стране сегодня, 11 марта в 18.00
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|Депутат: Партия "Просвещённая Армения" подпишет меморандум о проведении досрочных выборов, если премьер-министр перестанет бороться с армией
|Депутат: Вовлечение вооруженных сил Армении в политические процессы недопустимо
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|Руденко: Москва заинтересована в скорейшей нормализации ситуации в Армении
|Общество Красного Креста Армении изучило воздействие пандемии Covid-19 на пожилых людей
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|Сенатор: Госдеп должен оказать давление на Азербайджан по вопросу возвращения армянских военнопленных
|Митингующие у здания парламента продолжают блокировать входы в здание НС Армении
|Армен Саркисян обратился в Конституционный суд по вопросу увольнения начальника Генштаба Армении
|Аппарат премьер-министра РА: С 10 марта Оник Гаспарян не является начальником Генштаба
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|Крайнего срока для обращения президента Армении в Конституционный суд нет
|Депутат: Под угрозой армянская государственность
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