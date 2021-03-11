Четверг, 11 Марта 2021 14:37

АрмИнфо.В борьбе с COVID-19 правительство Армении осуществляет ряд мероприятий. Об этом 11 марта журналистам заявила министр здравоохранения РА Анаит Аванесян.

По ее словам, речь, в первую очередь, идет о мероприятиях, направленных на предупреждение распространения эпидемии, в которые

включены меры, установленные в решении исполнительного органа по карантину. Она заметила, что среди этих мер - применение штрафа за не ношение масок. Сегодня, продолжила министр, наблюдается тенденция к отказу от ношения масок, своим взглядом указав на журналистов без масок. "Хочу надеяться, что граждане после оглашенных сегодня цифр, будут более внимательными, их ответственность повысится, и с усилением дисциплины будем содействовать в решении данной проблемы, чтобы вновь не прибегать к ограничительным мерам", - заметила министр здравоохранения.

Она добавила, что правительство со своей стороны делает все для организации лечения больных коронавирусом, более активными темпами будет проводиться тестирование граждан. Имеется утвержденный план, согласно которому ведомство действует. В настоящее время из 901 заболевшего, 429 находятся в тяжелом состоянии, 90 - в крайне тяжелом, 30 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания.

Она также сообщила, что в небольшом объеме началась вакцинация медицинских работников. Идет работа по приобретению новой партии вакцин. Сама министр пока не вакцинировалась, поскольку не относится

к группе риска.

Ранее сегодня на заседании правительства Анаит Аванесян сообщила, что за минувшие сутки в Армении было проведено 4 285 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 748 граждан (17,5%), число выздоровевших составило 182, скончавшихся - 2. Она отметила, что из 6 772 получающих лечение граждан, 901 - госпитализированы в 9 медцентрах Армении. По положению на сегодняшний день, как подчеркнула министр, в медучреждениях РА свободны около 100 койко-мест.

Отметим, что по данным министерства здравоохранения, в общей сложности в Армении было проведено 761 945 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 176 286 граждан (23,1%), выздоровело - 165 441 (93,8%) , число летальных исходов достигло 3 239 (1,8%).