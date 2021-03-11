Четверг, 11 Марта 2021 14:25

АрмИнфо. Очевидно, что будет небольшое количество останков погибших в Карабахе , которые невозможно будет идентифицировать. Об этом 11 марта журналистам после заседания правительства РА заявила министр здравоохранения РА Анаит Аванесян.

Она отметила, что имеются останки погибших , которые сильно повреждены. Проведение идентификационных работ в их отношении

является очень сложным процессом. Ведомство, как отметила министр, находится на связи с другими международными институтами и их специалистами, проводя сложнейшие исследования. Глава Минздрава подчеркнула, что не осталось образцов, которые не были бы исследованы хотя бы единожды. Она заметила, что осталось небольшое количество останков, которые даже в ведущих клиниках мира невозможно идентифицировать. Она призналась, что не может сказать ничего конкретного о судьбе этих останков.

Она опровергла бытующее мнение о том, что среди погибших могли быть и останки азербайджанских военнослужащих, которые вместе с армянскими

военными и погибшими могут быть захоронены в братской могиле. "Подобного нет, и подобной идеи в правительстве не обсуждалось", - заметила Анаит Аванесян. Она отметила, что останки находятся в морге в Мецаморе, где поддерживается их сохранность. Это особые морги- холодильники, предусмотренные для подобных случаев. Работы по идентификации, которые осуществляются в круглосуточном режиме без выходных, проводятся с использованием двух устройств. На данный момент предстоит провести очень сложную работу по исследованию порядка 210 образцов. Всего идентифицировано свыше 2200 тел погибших. Имеются и 180 родителей, которые ждут ответа. "У нас было 2400 человек, сдавших анализ-ДНК, из них 180 человек продолжают ждать ответа", - сказала Анаит Аванесян.