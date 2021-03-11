Четверг, 11 Марта 2021 14:24

АрмИнфо.В Посольстве Армении в РФ состоялась презентация Центра поддержки инвестиций ().

Как сообщает пресс-служба посольства РА в РФ, с приветственным словом на мероприятии выступили посол Армении Вардан Тоганян и глава фонда Левон Оганесян.

В рамках презентации были представлены основные направления деятельности центра, механизмы предоставления поддержки иностранным инвесторам в республике, а также осуществляемые центром проекты.

На презентации присутствовал находящийся с рабочим визитом в Москве замминистра экономики РА Арман Ходжоян. В мероприятии приняли участие представители российских и армянских бизнес кругов, отдельные предприниматели и специалисты области.

Центр поддержки инвестиций оказывает всестороннюю поддержку местным и иностранным бизнесменам в Армении по ряду направлений. В частности, предоставляется информация об инвестиционных возможностях и условиях Армении, в том числе о государственных стимулах и других процедурах, представители центра помогают инвесторам во всех необходимых инвестиционных процессах и работе с государственными органами.