Четверг, 11 Марта 2021 13:42

АрмИнфо.Президент Армении Армен Саркисян выступил с заявлением в связи с предложением премьер-министра назначить на должность главы Генштаба ВС РА Артака Давтяна.

Так, согласно сообщению администрации президента РА, Армен Саркисян со своими возражениями вернул предложение премьер-министра о назначении Артака Давтяна начальником Генерального штаба Вооруженных сил РА.

Как ранее сообщало АрмИнфо, вакантную должность начальника Генерального Штаба ВС РА временно займет заместитель главы ГШ генерал-лейтенант Степан Галстян. Приказ о временном назначении подписал министр обороны РА Вагаршак Арутюнян.

Прежний глава Генштаба РА был уволен с должности по предложению премьер-министра РА Никола Пашиняна, после того, как армянский генералитет выступил с совместным заявлением, в котором потребовал незамедлительной отставки главы правительства.

Напомним, что Артак Давтян уже занимал должность начальника Генштаба в 2018-2020 г.г. В июне прошлого года он подал в отставку после скандала, связанного со свадьбой его сына в период коронавируса. После этого Давтян возглавил военно-промышленный комитет при Министерстве высокотехнологической промышленности, где проработал до октября 2020 года. 9 марта он был назначен старшим офицером по особым поручениям, что, по мнению независимых экспертов, стало формальным основанием для сегодняшнего ходатайства.