Четверг, 11 Марта 2021 13:23

АрмИнфо.Среди армянских военных, вне всяких сомнений, есть осознание необходимости коренной модернизации Вооруженных сил страны. Подобное мнение выразил АрмИнфо руководитель Кавказского отдела Института СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев.

"Вся проблема в том, что модернизация армии и, конечно, урегулирования проблемы с организации мобилизации помимо существенных финансовых средств требует политической воли и самое главное времени. Данные вопросы сегодня имеют для Армении жизненное важное значение. Убежден, что в случае наличия финансов и политической воли построить совершенно новые ВС вполне возможно за 5 лет", - заметил он.

Одним из важнейших направлений реформирования армянской армии эксперт считает перемены в системе подготовки мобилизационного ресурса ВС. В этом свете, он отметил, мягко говоря, неготовность мобресурса Армении в ходе недавней войны в Арцахе. По его оценкам, сборы, подготовка и наличие, как правило, состоящего из мужчин до 31 года, мобилизационного резерва первого уровня крайне важно для обеспечения безопасности страны. И данный резерв, вне всяких сомнений, должен быть обеспечен всем необходимым с целью не допустить повторения прошлогодней ситуации.

Еще одним необходимым направлением модернизации ВС Евсеев считает техническое переоснащение армии. В первую очередь пополнение современными танками Т-90 и самоходными артиллерийскими установками. По его словам, подобное пополнение позволит армии вести войну посредством батальонных тактических групп. В то время, как существующая артиллерия этого не позволяет.

Крайне важно, согласно эксперту, довести имеющиеся на вооружении самолете СУ-30 до окончательного полного боевого состояния для чего необходимо завершить процесс подготовки армянских пилотов. А необходимость создания систем противовоздушной обороны для всех крупных городов Армении диктует приобретение средств радиоэлектронной борьбы и современных беспилотников.

"Ну и конечно, необходимо разрешить проблему со спецназом. К великому сожалению, еще одним итогом войны стало преимущество, продемонстрированное азербайджанским спецназом над армянским. В этом свете, ВС Армении необходимо создать соответствующее подразделение, которое не будет уступать спецназу противника не только по качеству и вооружению, но и по числу", - подытожил эксперт.