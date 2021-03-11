Четверг, 11 Марта 2021 13:22

АрмИнфо. В Главном управлении по расследованию особо важных дел Следственного комитета Армении завершено предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному в отношении Вазгена Манукяна по факту публичных призывов к захвату власти, насильственного свержения конституционного строя, к применению насилия, озвученных им на митингах 12 и 20 февраля на площади Свободы.

При этом в сообщении СК Армении напоминается, что Манукяну предъявлено обвинение по статье 301 УК Армении (публичные призывы к захвату власти, нарушению территориальной целостности или насильственному свержению конституционного строя), в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.

"9 марта обвинение, выдвинутое Вазгену Манукяну, было дополнено. В ходе митинга, состоявшегося 26 февраля на проспекте Баграмяна, прозвучали призывы, озвученные Вазгеном Манукяном, они также содержат призывы к насильственному захвату власти и свержению конституционного строя.

Следствие завершено, уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Генеральную прокуратуру с ходатайством об утверждении обвинительного заключения и передачи дела в суд",- сообщили в ведомстве.