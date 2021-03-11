Четверг, 11 Марта 2021 13:22

АрмИнфо.Землетрясение в Иране ощутили жители Сюникской области Армении.

Так, согласно МЧС РА, 11 марта в район 09:46 по местному времени сейсмические службы ведомства зафиксировали землетрясение в 14 км на северо-восток от иранского города Хой. Очаг залегал на глубине 10 км, магнитудой 4.3. Силы подземных толчков в эпицентре составили 5-6 баллов

Эпицентр землетрясения находился в 95 км от армянской государственной границы. Толчки силой в 2-3 балла ощущались в Агараке, Мегри, Каджаране, Капане, Горисе и Сисиане Сюникской области РА.