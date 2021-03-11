Четверг, 11 Марта 2021 13:21

АрмИнфо. В Армянском обществе существует высокий спрос на социально-экономические реформы и политическую стабильность, а также поддержка правящей партии и правительства. Таковы результаты нового общенационального опроса, проведенного Центром Insights in Survey Research Международного республиканского института (IRI).

В сообщении отмечается, что это первый опрос, проведенный после нагорно-карабахского конфликта 2020 года. Цель опрос понять общественные настроения Армении после ноябрьского прекращения огня.

"Во время кризиса армяне полагаются на свое правительство в обеспечении стабильности и социально-экономического благополучия страны. Поддержка обществом правящей партии остается по-прежнему высокой, но для ее сохранения правительство должно продолжить усилия по реализации программы реформ и эффективно доводить эти усилия до сведения граждан", - считает региональный директор IRI по Евразии Стивен Никс.

Так, согласно данным опроса, на вопрос о дальнейших шагах после ноябрьского прекращения огня, 97% респондентов выразили убеждение, что правительство должно сосредоточиться на внутренних вопросах, таких как экономика, политическая стабильность и социальные вопросы. При этом на втором месте по значимости, согласно результатам опроса является реинтеграция жителей Арцаха, так 92 % граждан согласны с тем, что правительство должно сосредоточиться на обеспечении их безопасного возвращения в районы, патрулируемые российскими миротворцами.

"Кроме того, армяне назвали политическую нестабильность -12 %, безработицу - 11% и нагорно-карабахский конфликт - 9 %в качестве трех основных проблем, с которыми сегодня сталкивается их страна", - отмечают эксперты.

При этом согласно данным опроса, если бы выборы состоялись в следующее воскресенье, 33% респондентов отдали бы свои голоса за правящую партию, при этом на втором месте бы была "Процветающая Армения", которой отдали бы свои голоса 3% респондентов, 2% отдали бы свои голоса за Роберта Кочаряна, РПА, Дашнакцутюн, 17-партий заручились бы поддержкой 1 % голосующих, а еще 42 % - не выбрали никого из вышеперечисленных.

"И хотя рейтинг одобрения премьер-министра с 2019 года снизился на 22 пункта, всё же более половины армян по-прежнему одобряют его деятельность.

На этом фоне 62 % армян поверили бы исходу внеочередных выборов, если бы их организовала нынешняя власть. При этом подавляющее большинство граждан поддерживают улучшение избирательной системы в Армении, 74 % верят в важность реформ Избирательного кодекса. В частности, 73 % армян согласны с тем, что кандидаты должны предоставить подробную информацию о расходах на свою предвыборную кампанию, а 68 % хотят, чтобы граждане имели больше возможностей для информирования партийных списков", - отмечается в опросе.

Примечательно, что 26% опрошенных, не видят свое и будущее своей семьи в Армении в четырехлетнем разрезе. При этом в армянском обществе больше всего довольны деятельностью армии - около 73 %, на втором месте полиция - 63%, на третьем месте офис защитника прав человека - 60%, на четвертом месте органы местного самоуправления - 56 %, офис премьер-министра расположился на 5 строчке, е едеятельность довольны лишь 54% граждан, ААЦ лишь на 6 строчке - ей довольны 52% респондентов.

Вместе с тем 62 % граждан не довольны работой парламента, 60 % - президента, 43 % - офиса премьер-министра, 53% - кабмина, 53 % - генпрокуратуры, 57% - судов,

Опрос был проведен компанией Бревис (в лице IPSC LLC) по поручению Центра аналитических исследований IRI в период с 8 по 16 февраля 2021 года. Данные были собраны посредством телефонных интервью с 1510 жителями Армении в возрасте от 18 лет и старше. Доля ответов составила 26 процентов, а погрешность не превышает плюс- минус 2,5 балла. Данные взвешены по 11 региональным группам, возрасту, полу и типу. Исследование было проведено при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).

Заметим, что ранее Консалтинговая компания MPG (Marketing Professional Group), которая представляет в Армении Gallup International Association, опубликовала результаты очередного опроса, касающегося внутриполитической ситуации в Армении и императива проведения в стране выборов

Так, результаты опроса показали, что деятельность всех политических деятелей Армении (нынешних и бывших) со стороны общественности была оценена в диапазоне ниже среднего и по 5-бальной шкале премьер-министр Армении Никол Пашинян набрал 2,8 баллов, президент Армении Армен Саркисян - 2,3 балла, первый президент Левон Тер- Петросян - 1,7 баллов, второй президент Роберт Кочарян - 2 балла, третий президент Серж Саргсян - 1,7 баллов, лидер партии <Процветающая Армения> Гагик Царукян - 2,2 балла, лидер фракции <Прсвещенная Армения> Эдмон Марукян - 1,8 баллов, лидер партии <Родина> - Артур Ванецян 1.5 баллов, лидер движения спасения Родины Вазген Манукян и глава АРФД Ишхан Сагателян - по 1,6 баллов.

Примечательно, что 37,1% респондентов придерживаются мнения, что в Армении необходимо провести внеочередные парламентские выборы, 21,3%

- считают, что скорее да, чем нет, 13,6% - скорее нет, чем да, и вообще не видят необходимости в их проведении 19,7%.

При этом, большинство опрошенных (41,2%) считают, что выборы должны проходить под руководством Никола Пашиняна, 28,2% - придерживаются обратного мнения, 7,9% - со стороны предложенного оппозицией временного правительства, 13,9% - затруднились с ответом, и 8,9% - предложили другие варианты.

Если в ближайшее воскресенье пройдут внеочередные парламентские выборы - 33,1% респондентов отдадут свои голоса за <Мой шаг>, 4,4% - за <Процветающую Армению>, 2,6% - за <Просвещенную Армению>, 2,2% - за РПА, 2,2% - АРФД , 0,9% - <Родина>, 0,7% - <Республика>, 0,4% - <Сасна Црер> и др.

За Роберта Кочаряна свои голоса готовы отдать 5,6% опрошенных, за Вазгена Манукяна - 0,9%. При этом 27,2% ни за кого не хотят отдавать свои голоса, а 15,7% - затруднились с ответом. В целом, получается, что порядка 40% опрошенных не знают за кого отдать свой голос.