Четверг, 11 Марта 2021 12:40

АрмИнфо.За минувшие сутки в Армении было проведено 4 285 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 748 граждан (17,5%), число выздоровевших составило 182, скончавшихся - 2. Об этом в ходе заседания правительства 11 марта сообщила министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян.

Она отметила, что из 6 772 получающих лечение граждан, 901 - госпитализированы в 9 медцентрах Армении. По положению на сегодняшний день, как подчеркнула министр, в медучреждениях РА свободны около 100 койко-мест.

В этой связи премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал граждан максимально придерживаться санитарно-эпидемиологических правил во избежание ограничений, что имело место быть ранее. <Необходимо проявить индивидуальный подход к данному вопросу, ведь все зависит от нас>, - подчеркнул он.

Отметим, что по данным министерства здравоохранения, в общей сложности в Армении было проведено 761 945 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 176 286 граждан (23,1%), выздоровело - 165 441 (93,8%) , число летальных исходов достигло 3 239 (1,8%).