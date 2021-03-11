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АрмИнфо.Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что в ходе состоявшихся в Дохе переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым обсуждались двусторонние отношения и ситуация в Нагорном Карабахе, Ливии и Сирии.
"Обсудили с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым отношения между Турцией и Россией, последние события в Нагорном Карабахе, Ливии и Сирии", - написал он на своей странице в Twitter. Чавушоглу также напомнил, что в среду состоялась церемония по случаю начала сооружения энергоблока №3 атомной электростанции "Аккую" в турецкой провинции Мерсин. "Пусть она служит достойно нашей нации", - добавил он, передает. ТАСС.
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|Впредь в отделениях «Айпост» можно будет приобрести мобильные телефоны
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|Депутат: Правительство Армении решило наказать Защитника прав человека за хорошую работу
|Депутат: Политические силы Армении должны принять приглашение президента РА на встречу
|Министр здравоохранения Армении пока не вакцинировалась против COVID-19, поскольку не относится к группе риска
|Министр: Очевидно, что будет небольшое количество останков погибших , которые невозможно будет идентифицировать
|В Посольстве Армении в РФ состоялась презентация Центра поддержки инвестиций
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|Стала известна дата первого заседание суда по иску бывшего заместителя начальника ГШ
|Военный эксперт: Модернизация ВС Армении потребует 5 лет
|СК Армении направил дело в отношении Вазгена Манукяна в Генпрокуратуру
|Землетрясение в Иране ощутили жители Сюникской области Армении
|Опрос: Более половины граждан Армении недовольны деятельностью парламента и президента, армия по-прежнему в любимчиках
|Число заболевших коронавирусом в Армении за сутки превысило 700 человек
|Лавров и Чавушоглу обсудили последние события в Нагорном Карабахе
|Ливанская армянка Марал Наджарян вернулась домой из азербайджанского плена
|Вакантную должность начальника ГШ ВС РА временно займет генерал-лейтенант Степан Галстян
|Главы оборонных ведомств России и Армении переговорили по телефону
|Пашинян встретился с командным составом Минобороны
|Румыния предоставит бесплатные места для армянских студентов - Минобразования Армении объявило конкурс
|В Армении грядут снегопады
|Посол: Французский университет в Армении может стать франкоязычным международным университетом на Кавказе
|Левон Тер-Петросян назвал причину взрывоопасной ситуации в Армении
|В 2021 году в Ереване будет посажено 4 тыс. деревьев, 80 тыс. кустов и 300 тыс. цветов
|«Сила одного драма» подводит итоги очередной программы и объявляет имя следующего бенефициара.
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Президент Туркменистана вручил награды заслуженной спортсменке страны
|Депутат: Партия "Просвещённая Армения" подпишет меморандум о проведении досрочных выборов, если премьер-министр перестанет бороться с армией
|Депутат: Вовлечение вооруженных сил Армении в политические процессы недопустимо
|Банк ВТБ (Армения) профинансировал ООО «АВТОТЕХ» в рамках документарного бизнеса
|Состоялось заседание межведомственной комиссии, координирующей мероприятия по выполнению положений соглашения Армения-ЕС
|Артак Давтян представлен на должность начальника генерального штаба вооруженных сил Армении
|Правящая фракция <Мой шаг> выдвинула кандидатуру Гегама Овеяна на пост члена Аудиторской палаты Армении
|Прогноз: Возврат США в зоны влияния России неминуем
|Руководитель аппарата НС РА подал заявление об отставке
|Политолог: Возврат Армении к полупрезидентскому правлению обусловлен несостоявшейся демократией
|Руководящий состав ВС Армении непоколебим в вопросе отставки премьер-министра
|Конституционный Суд Армении получил заявление президента РА
|Руденко: Москва заинтересована в скорейшей нормализации ситуации в Армении
|Общество Красного Креста Армении изучило воздействие пандемии Covid-19 на пожилых людей
|Начальник ГШ ВС РА: Свое служение Родине и народу я продолжу в другом статусе
|Омбудсмен: В адрес депутата НС РА поступают угрозы
|Туркменский лидер и глава ARETI обсудили подготовку к чемпионату мира по велотреку
|АРФД: Полномочия начальника ГШ вооруженных сил Армении гарантированы Конституцией страны
|Эксперт: Происходящее на границах Армении - это не демаркация, а ползучая агрессии со стороны Турции, руками Азербайджана
|За сутки в Армении подтвердилось 340 новых случаев заражения коронавирусом
|Сенатор: Госдеп должен оказать давление на Азербайджан по вопросу возвращения армянских военнопленных
|Митингующие у здания парламента продолжают блокировать входы в здание НС Армении
|Армен Саркисян обратился в Конституционный суд по вопросу увольнения начальника Генштаба Армении
|Аппарат премьер-министра РА: С 10 марта Оник Гаспарян не является начальником Генштаба
|В ООН назвали безосновательными обвинения в адрес представителя ЮНИСЕФ в Армении
|Крайнего срока для обращения президента Армении в Конституционный суд нет
|Депутат: Под угрозой армянская государственность
|Читать больше
|Армянский генерал: Вторая военная база в регионе - результат вынужденного реагирования РФ на действия Азербайджана и Турции
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