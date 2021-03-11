Четверг, 11 Марта 2021 10:53

АрмИнфо.Ливанская армянка Марал Наджарян вернулась домой в Бейрут из азербайджанского плена. Об этом на своей странице в Facebook сообщила депутат от партии <Процветающая Армения> Наира Зограбян.

"Марал Наджарян несколько минут назад добралась до дома в Бейруте. С возвращением Марал", - написала она, при этом добавив, что вернуть Марал из азербайджанского плена удалось благодаря усилиям президента России, правительства Ливана, Красного креста Ливана, Омбудсмена Армении.

Напомним, что Марал Наджарян являющаяся гражданкой Ливана и Армении, попала в азербайджанский плен 10 ноября в Бердзоре, куда отправилась после подписания совместного заявления за личными вещами.

Напомним, что еще на прошлой неделе спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к коллеге из Азербайджана с просьбой содействовать возвращению двух армянских пленных. Стоит отметить, что до сих пор не известно точно число лиц, удерживаемых Азербайджаном.