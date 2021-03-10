Среда, 10 Марта 2021 20:35

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился сегодня с командным составом ВС Армении. На встрече присутствовали министр обороны Вагаршак Арутюнян, кандидат на должность начальника Генштаба Артак Давтян, другие генералы и офицеры.

В своем обращении к руководству оборонного ведомства, глава правительства отметил, что государство нынче переживает очень тяжелые испытания, но даже в такой час страна, народ, каждый гражданин, члены правительства не в состоянии переоценить заслуги, которые оказали стране многие генералы Вооруженных Сил Армении - офицеры, унтер-офицеры, сержанты, рядовые.

<Хочу заявить, что вместе мы продолжаем нести общую ответственность и уверен, что мы ее с честью понесем. Я хочу, отметить, что потребности вооруженных сил были и продолжают оставаться в центре внимания правительства. Конечно, это означает, что мы должны уметь вместе обсуждать, анализировать, отвечать на вопросы; вместе формировать общее видение будущего Вооруженных Сил, основанное, прежде всего, на мнениях опытных генералов и офицеров>, подчеркнул Пашинян.

Премьер поблагодарить всех присутствующих за их заслуги перед Родиной: <Это не просто слова, потому что я надеюсь, что вы всегда чувствовали это, и я лично ценю все усилия, которые были предприняты во имя нашей страны, сегодня и в будущем>.

<Вам известно, что генерал-полковник Оник Гаспарян освобожден от должности начальника Генерального штаба Вооруженных сил. Я хотел бы поблагодарить господина Гаспаряна за все его заслуги перед Республикой Армения, не только во время его пребывания на посту начальника Генерального штаба, но и на протяжении всей его жизни, потому что он практически всю сознательную жизнь провел в Вооруженных Силах. Вам известно, что я подал ходатайство Президенту Республики о назначении генерал-лейтенанта Артака Давтяна начальником Генерального штаба. Г-н Давтян возглавлял Генштаб с 2018 по 2020 год, он всем известен своей работой и своим пройденным путем. Убежден, что вместе мы сможем преодолеть это испытание, в результате чего Вооруженные Силы и наше государство станут сильнее>.

Прошу всех присутствующих продолжить свою службу в качестве генералов Вооруженных Сил, офицеров, как столпов той структуры, которая гарантируюет безопасность и территориальную целостность Армении. <Я верю в вас и убежден, что предоставленные вами услуги действительно искренни, и я хочу повторить, что эти услуги заслуживают самой высокой оценки, и что эта оценка никогда, ни при каких обстоятельствах, не может быть недооценена>

Премьер-министр добавил, что после назначения нового главы ГШ состоится подробный разговор с присутствующими. В то же время премьер-министр подчеркнул, что в сложный период единство - это самое главное, что нужно Республике Армения и ее народу. <Да поможет нам Бог, помогите друг другу, чтобы мы не потеряли мечту, которая позвала каждого из нас нести службу ради Республики Армения, ради Арцаха, ради армянского народа>, - заключил Никол Пашинян.