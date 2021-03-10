Среда, 10 Марта 2021 18:25

АрмИнфо. Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении объявляет конкурс на вузовское и послевузовское образование в высших учебных заведениях Румынии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, для армянских абитуриентов и студентов доступны следующие бесплатные места: 3 - в бакалавриате, 4 - в магистратуре и 1 - аспирантуре.

Сообщается, что образовательный процесс будет проходить на румынском языке, в связи с чем студенты, не владеющие румынским, пройдут дополнительно годичные курсы по изучению языка. Подать заявки на участие в конкурсе могут только выпускники общеобразовательных школ, средних специальных учебных заведений, ВУЗов, а также граждане РА, обучающиеся в выпускном классе или курсе, свободно владеющие иностранными языками и имеющие высокую успеваемость.

Экзамены пройдут в период с 29 марта по 5 апреля. Перечень необходимых документов и условия участия в конкурсе доступны по следующей ссылке: https://escs.am/am/news/8123.