Среда, 10 Марта 2021 18:24

АрмИнфо.11 и 12 марта Армения будет находиться в зоне влияния мощного циклона - 11-го марта в горных и предгорных районах, 12-го марта на всей территории республики ожидается снег, в отдельных местах - интенсивный. Об этом на своей странице в Фейсбук написал глава Армгидрометцентра МЧС Армении Гагик Суренян.

В частности, он рассказал, что в горных областях ожидается метель, низкая видимость. При этом, в центральных горных и предгорных районах Республики 11-12 марта ожидается увеличение снежного покрова на 40-50см.

В ночь на 13 марта и утром, в связи с резким понижением температуры, почти на всех автодорогах республики ожидается гололед. Суренян призывал водителей проявлять бдительность.

Согласно сообщению МЧС РА, с 13-15 марта в Ереване ожидается погода без осадков, с 11-12 марта - время от времени ожидаются осадки: 11-го - в виде мокрого снега, 12-го - в виде снега.