Среда, 10 Марта 2021 17:58

АрмИнфо. 10 марта министр образования, науки, культуры и спорта РА Ваграм Думанян принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Французской Республики в Республике Армения Джонатана Лакотта. На встрече присутствовал также заместитель министра Артур Мартиросян, сообщает пресс-служба Министерства.

Приветствуя посла, министр рассказал об армяно-французском многостороннем сотрудничестве, отметив, что есть все предпосылки для продолжения и расширения совместных программ.

"Прошлый год был очень тяжелым для Армении, но мы всегда чувствовали поддержку Франции. Сейчас мы предпринимаем практические шаги по преодолению вызовов, связанных с войной, эпидемией коронавируса. Учитывая многовековую армяно-французскую дружбу и богатый опыт сотрудничества, возможности для постоянного развития двусторонних отношений широки", - сказал Ваграм Думанян.

Джонатан Лакотт, поблагодарив за прием, подтвердил готовность к продолжению сотрудничества. "Лучший способ решить эти проблемы - это образование, которое является ключевой сферой армяно-французских отношений. Яркими проявлениями этого являются Французский образовательный комплекс Анатоля Франса и Французский университет в Армении. Открытие учебного комплекса планируется накануне летних каникул. Мы уверены, что это будет один из самых красивых французских образовательных комплексов в мире. Как сказал бы Шарль Азнавур, у нас образовательный комплекс на 100% армянский и на 100% французский", - сказал дипломат.

Джонатан Лакотт проинформировал министра Ваграма Думаняна о намерении сделать Французский университет в Армении международным, отметив, что он может стать франкоязычным международным университетом на Кавказе. Министр заявил о своей готовности оказать содействие и поддержать идею расширения и развития университета.

В повестке встречи также был вопрос сохранения армянского культурного наследия на территориях, находящихся под контролем Азербайджана. "Мы признательны за поддержку и участие Франции в инициативах по сохранению материального и нематериального культурного наследия Армении. Это наследие не только армянское, но и всеобщее", - сказал армянский министр.

Посол Джонатан Лакотт ответил, что этот вопрос находится в центре внимания французской стороны. "Мы хорошо осознаем эту болезненную проблему. Еще в ноябре президент Французской Республики Эмануэль Макрон созвал встречу, чтобы обсудить сохранение исторических и культурных ценностей. С этой точки зрения для нас важны как работа с ЮНЕСКО, так и двустороннее сотрудничество. Существует опасность трансформации армянского исторического и культурного наследия, поэтому не исключено, что на данном этапе Азербайджан чувствует, что находится под контролем", - подчеркнул французский дипломат.

В ходе встречи были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес, связанные с развитием межвузовского сотрудничества, подготовкой специалистов в области культуры, реализацией совместных программ Erasmus +.