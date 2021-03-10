Среда, 10 Марта 2021 17:35

АрмИнфо.Первый президент Армении Левон Тер-Петросян отдал должное сдержанности армии перед давлением оппозиции с целью вовлечения ее в политический процесс, вместе с тем приветствую решение начальника Генштаба ВС РА обжаловать вопрос о своей отставке в правовом поле.

Так, Тер-Петросян в очередной раз давая оценку процессам в Армении подчеркнул, что корнем и единственной причиной взрывоопасной ситуации в стране является болезненная привязанность к своему стулу личности, полностью провалившей свою миссию по управлению страной и подвергнувшего армянский народ к унизительному проигрышу, что "чревато новыми и гораздо более болезненными опасностями для нас".

"Вместе с тем, я вынужден в очередной раз повторить, что вопрос о смене власти должен решаться исключительно конституционным путем,

предварительным условием которого является немедленное установление компромисса между властью и оппозицией. Я пока не считаю исчерпанной эту возможность, потому что, несмотря на жесткую риторику, оппозиция еще не перешла за красную черту. В случае отклонения от конституционного пути у Армении никогда не будет возможности стать нормальным и достойным государством.

Так что выход из сложившейся ситуации - это не только и не столько вопрос ситуации, сколько задача перспективы", - отметил он в заявлении, опубликованном на сайте Ilir.am.