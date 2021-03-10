Среда, 10 Марта 2021 17:03

АрмИнфо.В 2021 году в Ереване будет посажено 4 тыс. деревьев, 80 тыс. кустов и 300 тыс. цветов. Об этом 10 марта в ходе пресс-конференции сообщил директор ГНКО «Озеленение и охрана окружающей среды» Ара Агаян, отметив, что в текущем году планируются также ремонтные и восстановительные работы газонов, общая площадь которых составит 70 тыс. кв.м.

В частности, он сообщил, что работы по озеленению столицы начнутся сразу же после снеготаяния. В первую очередь, по словам Агаяна, будет проведена уборка зеленых зон, после чего приступят к процессу обрезки деревьев во всех административных районах Еревана, число которых достигло 10 тыс. Помимо этого, будет произведена вырубка 400 высохших и неплодоносных деревьев.

Напомнив, что в прошлом году стартовали работы на 6 участке Кольцевого бульвара, Агаян отметил, что столичные парки сегодня находятся в центре внимания ГНКО. В частности, он сообщил о внедрении ирригационной системы на этом участке, посадке недостающих деревьев, кустов, газона. В этой связи он выразил надежду, что осенью работы по облагораживанию данного территории будут завершены. «Надеемся, этот парк станет одним из любимых для ереванцев», - сказал он.

Кроме того, по словам главы ГНКО, в этом году будут завершены работы по озеленению и внедрению ирригационных систем в парках Абовяна, Сарьяна и административного района Малатиа-Себастия.

«В этом году также будет положено начало комплексной подготовке, в частности сложных крупномасштабных грунтовых работ в нижней части парка Победы и в Цицернакаберде», - сообщил он. В этом контексте глава ГНКО заметил, что данный процесс займет достаточно длительное время.

Касаемо озеленения территорий, прилегающих к зданию Академического театра оперы и балета им. А. Спендиаряна, он отметил, что на данном этапе правовые вопросы с хозсубъектами решаются в судебном порядке. «Только после их решения можно будет приступить к проектным работам по озеленению данной территории», - заметил Агаян